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10:13, 1 февраля 2025Бывший СССР

Киев возобновил попытки получить замороженные российские активы после избрания Трампа

WP: Киев возобновил попытки получить доступ к замороженным российским активам
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Nikki Bridges / Shutterstock / Fotodom  

После избрания Дональда Трампа президентом США Киев возобновил попытки получить доступ к замороженным российским активам. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

По данным издания, украинские чиновники надеются убедить нового президента США преодолеть противодействие этому шагу со стороны ряда европейских стран. Отмечается, что на Украине рассчитывают, что конфискация российских активов в пользу Киева будет привлекательна для Трампа, так как он стремится сократить иностранную помощь, которую предоставляют США.

При этом замглавы офиса президента Украины Ирина Мудра заявила, что американский лидер мог бы повлиять на позицию скептически настроенных в отношении данного шага стран. В тексте статьи отмечается, что обсуждение конфискации российских активов происходит на фоне того, как Киев продолжает терять территории по линии фронта.

Ранее спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в интервью Fox News заявил, что возможность покупки Украиной оружия за счет замороженных российских активов не сыграет ключевую роль в конфликте, однако этот вопрос останется в повестке. По его словам, на эти деньги Украина могла бы закупать американское оружие.

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