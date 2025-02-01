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22:56, 1 февраля 2025Бывший СССР

На Украине ответили на слова американского госсекретаря об откате страны на 100 лет назад

Депутат Дубинский обвинил Зеленского в откате Украины на сто лет назад
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский виновен в том, что страна оказалась отброшена на сто лет назад. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Он прокомментировал слова американского госсекретаря Марко Рубио об откате республики, отметив, что тот не упомянул, кто несет ответственность за случившееся. По словам политика, вина лежит на всех, кто участвует в выработке решений Зеленского.

«Это те люди, которые, несмотря на угрозу войны с РФ, не предотвратили, а усугубили ее своими тупыми, антигосударственными и антинародными решениями», — написал он, уточнив, что в их число входит глава офиса президента Андрей Ермак.

Ранее Рубио заявил, что конфликт с Россией отбросил Украину на сто лет назад. Он указал, что в результате противостояния энергетическая система страны была уничтожена. Госсекретарь также предупредил, что продолжение конфликта разрушает Украину, которая, по его словам, теряет все больше и больше территорий.

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