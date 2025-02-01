На Украине раскрыли подробности массированного ракетного удара по территории страны

ВСУ: Россия при ударе по Украине использовала более 40 ракет разных типов

На Украине раскрыли подробности массированного ракетного удара по территории республики. В Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил страны (ВСУ) говорится, что в ночь на 1 февраля 2025 года Российская армия выпустила более 40 ракет разных типов, а также использовала ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Уточняется, что в атаке были задействованы семь баллистических ракет «Искандер-М»/KN-2, столько же крылатых ракет «Искандер-К», по восемь крылатых ракет Х-22/32 из самолетов Ту-22М3 и Х-101/Х-55см из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс, 10 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 из самолетов тактической авиации, две управляемые авиационные ракеты Х-31П, а также 123 ударных дрона.

По данным ВСУ, к отражению удара привлекались зенитные ракетные подразделения, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.

Уточняется, что российские войска нанесли удар по украинским предприятиям и объектам энергетической инфраструктуры в Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Киевской областях.

В свою очередь, Минобороны России уточнило, что Вооруженные силы страны атаковали объекты газоэнергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.