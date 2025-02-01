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17:34, 1 февраля 2025Бывший СССР

На Украине заявили о коррупции в военной медицине

Украинский военный врач Корчинская пожаловалась на коррупцию в медицине
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Медицинская служба Вооруженных сил Украины (ВСУ) погрязла в коррупции. Об этом заявила украинский военный врач Оксана Корчинская, сообщает издание «Политнавигатор».

Медик указала на случаи, когда врачи были пойманы на взятках. При этом пойманные с поличным фигуранты через несколько месяцев возвращаются на службу, указала она.

Корчинская возмутилась таким положением вещей и тем, что некоторые чиновники в таких случаях «спокойно уходят на пенсию».

Ранее стало известно о планах оказавшегося под следствием главного психиатра ВСУ Олега Друзя купить виллу в Турции. Стоимость объекта составляет 650 тысяч долларов.

ЖЗЛ
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