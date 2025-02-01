Начало импорта газа Украиной объяснили

Аналитик Юшков: Украина начала импорт газа из-за катастрофически низких запасов

Украина вынуждена была начать импорт газа из-за критически низких запасов, считает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В разговоре с «Лентой.ру» он описал ситуацию в стране с запасами энергоресурсов.

Украинцы начали отопительный сезон с катастрофически маленькими запасами газа, у них было чуть больше восьми миллиардов кубов на начало отопительного сезона. Раньше, если в конце отопительного сезона был такой объем, они объявляли чрезвычайное положение в энергетике, а тут они зашли в зиму с таким объемом Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

«Сложно сказать, о чем они думали, вероятно, рассчитывали на то, что у них очень сильно снизился объем потребления, что в общем-то правда, но насколько, в каких объемах можно заходить в отопительный сезон, здесь трудно сказать. Они с этими объемами зашли, потому что у них часть населения уехала, часть территории потеряна, часть промышленности закрыли, плюс еще многие газовые электростанции попали под российские удары. Наверное, они рассчитывали, что потребление сократилось, но тем не менее на отопление все равно много уходит», — объяснил аналитик.

Аналитик отметил, что у Украины есть собственная добыча газа. Он допустил, что страна сейчас могла выйти на самообеспечение, но в годовой перспективе. В отопительный сезон же все равно не хватает ресурсов, считает Игорь Юшков. Также он добавил, что на нехватку газа могли повлиять удары России по подземным хранилищам газа.

«Еще сложность в том, что, если зима более-менее равномерно теплая, тогда тебе газа из подземных хранилищ может хватить. Если же начинаются какие-то холода, (...) у тебя резко увеличивается объем потребления отопления, тебе надо много достать ежесуточно. Тогда нужно сразу возрастающее потребление гасить за счет импорта, что сейчас в общем-то возможно. Сейчас самый сложный период начинается, потому что все равно на протяжении ноября, декабря, января они потребляли какой-то объем из хранилищ и, видимо, там уже не хватает на ежесуточный объем даже», — добавил он.

Как пишет украинский Forbes, государственная компания «Нафтогаз» начала импортировать газ, чтобы пройти отопительный сезон. Речь пока идет о небольших объемах поставок, но в целом, по оценкам экспертов, на решение вопроса может понадобиться до 500 миллионов евро.