Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:24, 1 февраля 2025Бывший СССР

Начало импорта газа Украиной объяснили

Аналитик Юшков: Украина начала импорт газа из-за катастрофически низких запасов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Украина вынуждена была начать импорт газа из-за критически низких запасов, считает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В разговоре с «Лентой.ру» он описал ситуацию в стране с запасами энергоресурсов.

Украинцы начали отопительный сезон с катастрофически маленькими запасами газа, у них было чуть больше восьми миллиардов кубов на начало отопительного сезона. Раньше, если в конце отопительного сезона был такой объем, они объявляли чрезвычайное положение в энергетике, а тут они зашли в зиму с таким объемом

Игорь Юшковведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

«Сложно сказать, о чем они думали, вероятно, рассчитывали на то, что у них очень сильно снизился объем потребления, что в общем-то правда, но насколько, в каких объемах можно заходить в отопительный сезон, здесь трудно сказать. Они с этими объемами зашли, потому что у них часть населения уехала, часть территории потеряна, часть промышленности закрыли, плюс еще многие газовые электростанции попали под российские удары. Наверное, они рассчитывали, что потребление сократилось, но тем не менее на отопление все равно много уходит», — объяснил аналитик.

Аналитик отметил, что у Украины есть собственная добыча газа. Он допустил, что страна сейчас могла выйти на самообеспечение, но в годовой перспективе. В отопительный сезон же все равно не хватает ресурсов, считает Игорь Юшков. Также он добавил, что на нехватку газа могли повлиять удары России по подземным хранилищам газа.

«Еще сложность в том, что, если зима более-менее равномерно теплая, тогда тебе газа из подземных хранилищ может хватить. Если же начинаются какие-то холода, (...) у тебя резко увеличивается объем потребления отопления, тебе надо много достать ежесуточно. Тогда нужно сразу возрастающее потребление гасить за счет импорта, что сейчас в общем-то возможно. Сейчас самый сложный период начинается, потому что все равно на протяжении ноября, декабря, января они потребляли какой-то объем из хранилищ и, видимо, там уже не хватает на ежесуточный объем даже», — добавил он.

Как пишет украинский Forbes, государственная компания «Нафтогаз» начала импортировать газ, чтобы пройти отопительный сезон. Речь пока идет о небольших объемах поставок, но в целом, по оценкам экспертов, на решение вопроса может понадобиться до 500 миллионов евро.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Желаю сгинуть в кровавых вихрях». Медведев назвал чешского сенатора «дегенеративной тварью» за слова о блокаде Ленинграда

      Существование Украины окажется под угрозой в случае отказа от мирных переговоров

      Начало импорта газа Украиной объяснили

      Бывший мэр Сочи оспорит увольнение из Вооруженных сил России

      Маск назвал единственную надежду для Германии

      В Приднестровье из-за энергокризиса вдвое подешевел интернет

      Россиянка хотела заработать на криптобирже и отдала аферистам почти три миллиона рублей

      Московские кладбища закупили партию электросамокатов

      Бывший сотрудник спецслужб назвал устроившую Россию численность ВСУ после завершения СВО

      Одной из операций в зоне СВО предрекли попадание в учебники

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше