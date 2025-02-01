Пентагон засекретил имя одного из находившихся на борту разбившегося ветолета военных

Пентагон засекретил имя одного из военных, разбившихся на борту вертолета

Пентагон засекретил имя одного из военнослужащих, находившихся на борту вертолета, который столкнулся с пассажирским самолетом в небе над Вашингтоном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

Отмечается, что данные военного не разглашаются по требованию его семьи. Имена двух других членов экипажа известны. Это 28-летний сержант из Джорджии Остин О'Хара и 39-летний старшина из Мэриленда Эндрю Лойд Ивс.

Ранее американская газета Santa Monica Observer заявила, что одним из пилотов военного вертолета Black Hawk, который столкнулся с пассажирским самолетом, мог быть трансгендер (международное общественное движение ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) признано экстремистским и запрещено в РФ) Джо Эллис. Позднее он отверг слухи о причастности к авиакатастрофе над Вашингтоном.

Пассажирский самолет American Airlines столкнулся с военным вертолетом при заходе на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне вечером 29 января. На борту обоих воздушных судов было 67 человек, все они не выжили.

