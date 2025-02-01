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07:30, 1 февраля 2025Мир

Раскрыта причина угроз Канаде и Мексике от Трампа

Политолог Юшков: Трамп угрожает пошлинами Канаде и Мексике ради переговоров
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press

Угроза президента США Дональда Трампа ввести пошлины на нефть из Канады и Мексики являются желанием усилить свою переговорную позицию по вопросу справедливой торговли с этими странами. Об этом заявил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Усиливает свои переговорные позиции для того, чтобы когда он выйдет непосредственно в переговоры с руководством Канады или Мексики, он уже диктовал свои условия», — пояснил политолог.

Он отметил, что было бы опасно вводить пошлины на канадское и мексиканское «черное золото», поскольку это крупнейшие поставщики в США тяжелой сернистой нефти, под которую заточены многие американские нефтеперерабатывающие заводы.

Ранее 31 января Трамп подтвердил, что анонсированные 25-процентные пошлины на товары, импортируемые из Канады и Мексики, будут введены. «Мы объявим о тарифах против Канады и Мексики по ряду причин. Во-первых, из-за людей, которые ужасно и в огромном количестве хлынули в нашу страну. Во-вторых, из-за наркотиков, включая фентанил, которые проникают к нам», — подчеркнул политик.

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