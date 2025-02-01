Раскрыто содержание переговоров Мадуро и посланника Трампа

Мадуро и Гренелл обсудили вопросы миграции и санкции в ходе встречи в Каракасе

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и спецпосланник президента США Ричард Гренелл обсудили в ходе встречи в Каракасе вопросы миграции, санкций и венесуэльских заключенных с гражданством США, подтвердив необходимость в изменении отношений. Об этом говорится в сообщении правительства Венесуэлы, передает РИА Новости.

«Николас Мадуро Морос принял представителя президента (США) Дональда Трампа и его делегацию в кабинете номер один дворца Мирафлорес», — говорится в сообщении.

Согласно документу, встреча Мадуро и Гренелла прошла в рамках взаимного уважения, среди затронутых тем.

19 января портал Axios сообщал, что новая администрация Трампа захотела сменить режим в Венесуэле. Однако смена режима, как уточняется в материале, необязательно предполагает военные действия. Причиной подобного интереса являются подозрения в содействии наркоторговле и военном сотрудничестве с Ираном.