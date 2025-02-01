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10:27, 1 февраля 2025Россия

Раскрыты самые сложные для поступления вузы России

МФТИ стал самым сложным для поступления вузом России
Варвара Митина (редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Московский физико-технический институт (МФТИ) признали самым сложным для поступления вузом России. Об этом сообщается в «Мониторинге качества приема в вузы», опубликованном на сайте Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).

Для поступления на бюджет в МФТИ в среднем в 2024 году нужно было набрать 97 баллов. Далее в этом рейтинге идет Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», куда для бюджета требовалось 89,9 балла, на третьем месте был Университет Иннополис с 87,5 балла.

Исследователи НИУ ВШЭ заявили, что более 60% выпускников российских школ обеспечены бюджетными местами на очной форме обучения. В сравнении с 2023 годом число бюджетников в ВУЗах выросло на 1,6%. При этом спрос на платное образование продолжает расти. Он увеличивается не только на московские высшие учебные заведения, но и на региональные.

Ранее сообщалось, что Центральный университет вошел в топ-10 и топ-3 лучших вузов России по качеству общего и платного набора абитуриентов соответственно.

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