Рогов рассказал об атаке по объектам ВСУ в Запорожье

Рогов: ВС России нанесли около 20 ударов дронами по объектам ВСУ в Запорожье

Российские войска нанесли ночью около 20 ударов дронами «Герань» по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожье. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает ТАСС.

«По Запорожью сегодня ночью было два десятка прилетов "Гераней"», — рассказал он. По его словам, средства противовоздушной обороны ВСУ работали по гражданским объектам.

Рогов подчеркнул, что ВС России били по военным объектам. Речь идет о предприятиях, которые производят военную технику. Кроме того, российские военные поразили пункты временной дислокации ВСУ.

Ранее стало известно, что ВС РФ наносили массированный удар по военным и энергетическим объектам на Украине. Взрывы гремели в нескольких украинских регионах, в том числе Киевская, Харьковская, Сумская и Днепропетровская области.