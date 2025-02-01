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07:00, 1 февраля 2025Экономика

Россиянам перечислили самые высокооплачиваемые профессии

«Зарплата.ру»: Стоматологи и разработчики — самые высокооплачиваемые профессии
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Olena Yakobchuk / Shutterstock / Fotodom

В начале 2025 года в топ самых высокооплачиваемых вакансий на российском рынке труда попали стоматологи и разработчики. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитиков сервиса «Зарплата.ру», с которыми ознакомилась «Лента.ру».

В топ-3 самых высокооплачиваемых специалистов попали стоматологи с ежемесячными доходами от 600 до 900 тысяч рублей. Так, зубному 3D моделировщику в России предлагают оклад в 900 тысяч рублей. От соискателей требуется опыт работы в этой сфере от года и более. Кроме того, у успешного кандидата должен разбираться в особенностях морфологии зубов и программы Exocad.

Главному врачу одной из стоматологических клиник Екатеринбурга, в свою очередь, работодатель готов предложить ежемесячную зарплату от 700 тысяч рублей. При этом у кандидата должен быть опыт работы в этой должности не менее пяти лет. Еще одним требованием стало наличие у соискателя высшего медицинского образования и сертификата хирурга-ортопеда. Стоматологу-ортопеду в Москве готовы платить от 600 тысяч рублей. Успешный кандидат будет заниматься протезированием коронок, вкладок, виниров и люминиров, а также созданием фотопротокола.

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Еще одной высокооплачиваемой вакансией оказалось предложение занять должность бэкенд-разработчика. Ежемесячная зарплаты подобного специалиста составит от 600 тысяч рублей. У успешного кандидата должен быть опыт такой работы от пяти лет, он также должен хорошо разбираться в универсальном языке программирования Python. Специалисту необходимо будет ускорить работу приложения для знакомств и в дальнейшем совершенствовать этот продукт для расширения сети пользователей.

Другими высокооплачиваемыми вакансиями в России, как ранее сообщали аналитики сервиса «Зарплата.ру», стали технический и генеральный директоры, а также начальник отдела по работе с аптечными сетями и ассоциациями. Лидером по размеру предлагаемого оклада стала должность техдиректора в производственной компании (до 800 тысяч рублей). Гендиректору производителя газораспределительных систем, в свою очередь, готовы платить до 700 тысяч, а начальнику отдела по работе с аптечными сетями и ассоциациями — до 630 тысяч.

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