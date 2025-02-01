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02:54, 1 февраля 2025Мир

Специалисты извлекли черные ящики из столкнувшихся над Вашингтоном самолета и вертолета

Специалисты извлекли черные ящики из столкнувшихся в США самолета и вертолета
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gent Shkul / Globallookpress.com

Сотрудники экстренных служб США извлекли все бортовые самописцы вертолета и самолета, столкнувшихся в небе над Вашингтоном. Об этом сообщил сотрудник Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) Тодд Инмэн, пишет ТАСС.

По его словам, был найден самописец вертолета, который сейчас находится в штаб-квартире NTSB. На борту самолета обнаружили два самописца, которые извлекли 30 января. Один из них был в хорошем состоянии, во второй попала вода, добавил Инмэн.

Он выразил уверенность, что специслисты смогут получить из них все данные.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что причина авиакатастрофы в Вашингтоне до сих пор неизвестна. Тем не менее американский лидер пообещал, что Белый дом во всем разберется.

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