Специалисты извлекли черные ящики из столкнувшихся над Вашингтоном самолета и вертолета

Специалисты извлекли черные ящики из столкнувшихся в США самолета и вертолета

Сотрудники экстренных служб США извлекли все бортовые самописцы вертолета и самолета, столкнувшихся в небе над Вашингтоном. Об этом сообщил сотрудник Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) Тодд Инмэн, пишет ТАСС.

По его словам, был найден самописец вертолета, который сейчас находится в штаб-квартире NTSB. На борту самолета обнаружили два самописца, которые извлекли 30 января. Один из них был в хорошем состоянии, во второй попала вода, добавил Инмэн.

Он выразил уверенность, что специслисты смогут получить из них все данные.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что причина авиакатастрофы в Вашингтоне до сих пор неизвестна. Тем не менее американский лидер пообещал, что Белый дом во всем разберется.