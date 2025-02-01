Союз армян России осудил обвинение ученому из-за видео о Карабахе

Союз армян России осудил обвинение ученому Бабаяну за видео с иностранцами

Предъявленное ученому Гарибу Бабаяну обвинение за распространение видео с иранцами, поющими песню о Карабахе на центральной площади Еревана, является циничным. Об этом указано в заявлении организации, передает РИА Новости.

«Обвинения со стороны властей Армении в адрес 70-летнего Гариба Бабаяна и его задержание по своей циничности и бесчеловечности сопоставимо с позорным судилищем над лидерами Арцаха (армянское название Карабаха — прим. «Ленты.ру») в Баку. В основе и того, и другого — ненависть к армянам», — указано в документе.

Бабаян осудил власти Армении, которые проигнорировали инцидент с иностранцами, после чего в его отношении было возбуждено уголовное дело. У здания суда, где ученому выбирают меру пресечения, проходит протестная акция.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил обеспокоенность судебным процессом над экс-лидерами Нагорного Карабаха и армянскими военнопленными в Азербайджане. «Но мы подходим к этой ситуации с логикой "не навреди"», — добавил он.