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05:42, 1 февраля 2025Мир

Аналитик обвинил Запад в поддержке стереотипов о России

Аналитик Меркурис заявил о неспособности Запада изменить свое отношение к России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что на Западе продолжают верить в устаревшие стереотипы о России, которые не соответствуют действительности. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала The Duran.

Меркурис обвинил Запад в поддержке стереотипов о России: по его мнению, еще 30-40 лет считалось, что «Россия — это бензоколонка, притворяющаяся страной». Он отметил, что политикам приятно считать этот тезис достоверным, поэтому они не могут от него отказаться и посмотреть на происходящее объективно.

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«Все заявления о том, что санкции приведут к финансовому кризису в России, который, в свою очередь, приведет к тому, что российская экономика рухнет как карточный домик <…>, не имели ничего общего с реальностью», — заключил он.

Ранее Меркурис отметил, что санкции стран Запада бесполезны и коллапса России не будет ни завтра, ни даже через 10 лет. Он добавил, что западные элиты до сих пор верят, что Россия из-за санкций «застряла в 2000-х годах».

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