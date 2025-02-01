Аналитик Меркурис заявил о неспособности Запада изменить свое отношение к России

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что на Западе продолжают верить в устаревшие стереотипы о России, которые не соответствуют действительности. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала The Duran.

Меркурис обвинил Запад в поддержке стереотипов о России: по его мнению, еще 30-40 лет считалось, что «Россия — это бензоколонка, притворяющаяся страной». Он отметил, что политикам приятно считать этот тезис достоверным, поэтому они не могут от него отказаться и посмотреть на происходящее объективно.

«Все заявления о том, что санкции приведут к финансовому кризису в России, который, в свою очередь, приведет к тому, что российская экономика рухнет как карточный домик <…>, не имели ничего общего с реальностью», — заключил он.

Ранее Меркурис отметил, что санкции стран Запада бесполезны и коллапса России не будет ни завтра, ни даже через 10 лет. Он добавил, что западные элиты до сих пор верят, что Россия из-за санкций «застряла в 2000-х годах».