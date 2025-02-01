Украинец от имени россиян шовинистически высказывался о представителях узбекской нации

ФСБ выявила украинца, который от имени россиян шовинистически говорил об узбеках

Сотрудники ФСБ выявили гражданина Украины, который от имени россиян шовинистически высказывался об узбеках. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет об уроженце Николаевской области 1984 года рождения, который сейчас находится на территории Украины. Мужчина снял видеооролик, в котором высказывался в национал-шовинистической манере о гражданах Узбекистана. Ролик был добавлен на YouTube и другие площадки. Это видео вызвало большой резонанс как среди представителей узбекской нации, так и среди россиян.

В ФСБ отметили, что таким образом хотят подорвать отношения России и стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

Ранее в Московской области сотрудники ФСБ с коллегами из других ведомств задержали студента за поджог железнодорожного оборудования.