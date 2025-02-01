Умер актер из «Убойной силы»

Скончался актер из сериала «Убойная сила» Виктор Семеновский

Известный по ролям в таких сериалах, как Убойная сила, «Время Синдбада», «Семейная история», «Эра стрельца», актер Виктор Семеновский ушел из жизни на 82-м году жизни. Об этом сообщил Александринский театр, где работал артист.

В театре уточнили, что артиста не стало в субботу, 1 февраля. Известно, что Семеновский родился 19 октября 1943 года. В 1968 году он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии им. Н. К. Черкасова. В 1968-1969 годах работал штатным актером киностудии «Ленфильм». В труппу Александринского театра он попал в 1969 году и проработал в нем более 55 лет, сыграл 70 разноплановых ролей. Одной из последних была роль Анаксагора в спектакле «Демагог».

«Александринцы скорбят о кончине», — говорится в сообщении театра.

Фильмография Семеновского насчитывает более 40 работ: «Двенадцать месяцев» (1973), «Пятеро с неба» (1969), «А зори здесь тихие...» (1970), сериал «Убойная сила», в котором он сыграл Жору, и другие картины.