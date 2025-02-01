В Польше подняли авиацию из-за ударов по территории Украины

Командование ВС Польши: Авиацию подняли из-за ударов по территории Украины

В Польше подняли авиацию из-за ударов российских войск по объектам на территории западной Украины. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил (ВС) республики в социальной сети X.

Отмечается, что в воздушном пространстве Польши началась операция польской и союзной авиации. Оперативный командующих ВС страны задействовал все имеющиеся в его распоряжении силы и средства. В частности, были подняты дежурные пары истребителей и приведены в состояние готовности наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.

«Предпринятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с уязвимыми районами», — говорится в сообщении.

Ранее в Польшу с визитом прибыл президент Украины Владимир Зеленский. В рамках визита он провел встречу с маршалом Сейма республики и обсудил с ним вступление Киева в Европейский Союз.