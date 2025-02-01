Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:54, 1 февраля 2025Мир

В Польше подняли авиацию из-за ударов по территории Украины

Командование ВС Польши: Авиацию подняли из-за ударов по территории Украины
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В Польше подняли авиацию из-за ударов российских войск по объектам на территории западной Украины. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил (ВС) республики в социальной сети X.

Отмечается, что в воздушном пространстве Польши началась операция польской и союзной авиации. Оперативный командующих ВС страны задействовал все имеющиеся в его распоряжении силы и средства. В частности, были подняты дежурные пары истребителей и приведены в состояние готовности наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.

«Предпринятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с уязвимыми районами», — говорится в сообщении.

Ранее в Польшу с визитом прибыл президент Украины Владимир Зеленский. В рамках визита он провел встречу с маршалом Сейма республики и обсудил с ним вступление Киева в Европейский Союз.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Очень серьезные обсуждения». Трамп рассказал о переговорах с Россией по Украине

      Журова объяснила отъезд Большунова в Европу

      Звезда «Полицейского с Рублевки» купил дом в элитном поселке

      Раскрыты самые сложные для поступления вузы России

      В Эстонии испугались перехода важных ресурсов Украины к России

      В Госдуме назвали дату начала работы режима высылки незаконных мигрантов

      ВСУ стянули большие силы и ежедневно обстреливают Двуречную в Харьковской области

      Киев возобновил попытки получить замороженные российские активы после избрания Трампа

      В ЕС заявили о планах ввести санкции против 50 категорий российских товаров

      Стало известно о массированном ракетном ударе по военным объектам на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше