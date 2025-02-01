В России заявили об исторической амнезии Европы

Лидер ЛДПР Слуцкий: Европе нужно принудительное лечение от исторической амнезии

Европа нуждается в принудительном лечении от исторической амнезии. Об этом заявил глава ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram.

Так политик отреагировал на слова чешского парламентария Мирославы Немцовой, которая пожелала россиянам повторения блокады Ленинграда.

Слова Немцовой «нельзя спускать на тормозах», заявил лидер ЛДПР. В связи с этим и на фоне замалчивания роли СССР во Второй мировой войне Москва не должна позволить забыть о ее вкладе, заключи Слуцкий.

Ранее высказывание Немцовой прокомментировал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он признался, что не хотел комментировать заявление «дегенеративной европейской твари», но не смог сдержать себя.