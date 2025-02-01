В Швеции отпустили пятерых задержанных по подозрению в расправе над поджигателем Корана

В Швеции отпустили пятерых задержанных по делу о расправе над поджигателем Корана Салваном Момики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру королевства.
О задержании подозреваемых стало известно 30 января.
«Подозрения в совершении преступления [задержанными] ослабли», — сказал старший прокурор Расмус Оман. При этом полностью подозрения с фигурантов пока не сняты, отметили в прокуратуре.
Расправа над уроженцем Ирака Салваном Момика произошло в прямом эфире. Мужчина известен своими публичными акциями, в ходе которых он сжигал Коран — священную книгу мусульман.