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13:58, 1 февраля 2025Мир

В Швеции отпустили пятерых задержанных по подозрению в расправе над поджигателем Корана

В Швеции освободили задержанных после расправы над поджигателем Корана Момики
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Jonas Ekströmer / TT / Reuters

В Швеции отпустили пятерых задержанных по делу о расправе над поджигателем Корана Салваном Момики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру королевства.

О задержании подозреваемых стало известно 30 января.

«Подозрения в совершении преступления [задержанными] ослабли», — сказал старший прокурор Расмус Оман. При этом полностью подозрения с фигурантов пока не сняты, отметили в прокуратуре.

Расправа над уроженцем Ирака Салваном Момика произошло в прямом эфире. Мужчина известен своими публичными акциями, в ходе которых он сжигал Коран — священную книгу мусульман.

ЖЗЛ
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