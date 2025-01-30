В Швеции поджигателя Корана застрелили накануне суда. Убийство произошло во время прямого эфира в TikTok

В Швеции поджигателя Корана Момику застрелили во время прямого эфира в TikTok

Получивший известность в 2023 году после нескольких публичных сожжений Корана 38-летний гражданин Ирака Салван Момика убит в шведском городе Сёдертелье накануне суда. Предварительно, мужчину застрелили во время прямой трансляции в TikTok, которую он вел.

Окружной суд Стокгольма 30 января должен был рассматривать дело о разжигании межнациональной розни и подстрекательстве группы людей в связи с четырьмя разными эпизодами сожжения священной книги, однако заседание отменили из-за того, что «один из обвиняемых умер» — Момику застрелили 29 января.

Другой обвиняемый по делу боится стать следующим

Второй обвиняемый по этому уголовному делу, Салван Наджем, в двух словах прокомментировал новость о смерти Момики. «Я следующий», — написал он в своих соцсетях.

Фото: Jonas Ekströmer / TT / Reuters

Полиция начала проверку по факту убийства. Уже арестованы пятеро подозреваемых.

Блогер открыто протестовал против ислама

Известно, что Момика приехал из Ирака в Швецию в 2018 году, получив вид на жительство. Его обвиняли в четырех эпизодах сожжения Корана в Стокгольме, в том числе во время священного для мусульман праздника Курбан-байрам. После этого сотни иракцев собрались возле шведского посольства в знак протеста, была предпринята попытка штурма здания.

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Кроме того, его действия едва не стоили Швеции вступления в НАТО. Тогда резко против выступила Турция, осудившая поведение Момики и заявившая о пособничестве Стокгольма подобным настроениям. Вступление страны в альянс было приостановлено.

МИД Ирака призывал Швецию экстрадировать Момику. Внешнеполитическое ведомство также вызывало посла Швеции в стране и выразило ему протест из-за сожжения священной книги. Однако в миграционном агентстве королевства, вступаясь за Момику, заявляли, что «он рискует подвергнуться пыткам и бесчеловечному обращению, если вернется на родину».

Путин называл действия Момики преступлением

Момика устроил свою самую громкую акцию с сожжением священной книги 28 июня 2023 года на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. Тогда на месте были представители шведских и международных СМИ, а также около 200 зрителей. В знак протеста беженец из Ирака вырвал страницы из книги, вытер ими обувь, а после положил в нее бекон и поджег. Сама акция прошла с разрешения полиции.

Позднее подобные акции с сожжением Корана проходили в Швеции и Дании еще несколько раз.

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Ситуацию позже прокомментировали в Москве. Российский президент Владимир Путин заявил, что неуважение к Корану в РФ является преступлением, однако в «некоторых других странах» так не считают.

«Это святыня для мусульман и для всех других является святыней. Мы знаем, что в других странах поступают иначе — не уважают религиозные чувства людей и еще говорят, что это не преступление», — высказался глава государства, напомнив, что соответствующая норма содержится в Уголовном кодексе и в российской Конституции.