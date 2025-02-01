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19:05, 1 февраля 2025Мир

Ветеран военной разведки спрогнозировал итоги возможной «американской СВО» в Мексике

Риттер: если США решатся на военную операцию в Мексике, они проиграют
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Daniel Becerril / Reuters

Если американское руководство решится на проведение в Мексике военной операции, армию США ждет поражение. Такой исход возможного вооруженного конфликта в Северной Америке спрогнозировал отставной американский разведчик Скотт Риттер в социальной сети Х.

Перед этим американский бизнесмен Илон Маск, получивший должность в администрации США, заявил, что побороть мексиканские картели можно только путем проведения спецоперации.

Риттер призвал Маска вспомнить неудачную военную операцию США в Сомали, где американские войска понесли значительные потери. «Все, что мы получим, — это мертвые американцы», — заключил ветеран.

Ранее Риттер призвал демонтировать Польшу. Так он отреагировал на предложение президента страны Анджея Дуды разобрать поврежденные газопроводы «Северный поток».

ЖЗЛ
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