Власти Курской области сообщили о более чем двух тысячах пропавших без вести жителях

Курские власти сообщили о свыше 2 тыс. лиц в списках пропавших без вести жителей

В списках пропавших без вести жителей Курской области числятся свыше двух тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в Telegram.

Ранее в соцсетях распространилась информация о резком увеличении числа пропавших жителей региона. Эти сведения некорректны, отметили в пресс-службе.

Уточнение данных продолжается, добавили там. Уточненный и верифицированный список будет представлен в ближайшее время.

Тем временем председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов допустил, что со временем будут выявлены новые факту зверств украинских войск в Курской области. Ранее стало известно о военных преступлениях, совершенных ими в населенном пункте Русское Поречное.