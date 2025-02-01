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19:22, 1 февраля 2025Россия

Власти Курской области сообщили о более чем двух тысячах пропавших без вести жителях

Курские власти сообщили о свыше 2 тыс. лиц в списках пропавших без вести жителей
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В списках пропавших без вести жителей Курской области числятся свыше двух тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в Telegram.

Ранее в соцсетях распространилась информация о резком увеличении числа пропавших жителей региона. Эти сведения некорректны, отметили в пресс-службе.

Уточнение данных продолжается, добавили там. Уточненный и верифицированный список будет представлен в ближайшее время.

Тем временем председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов допустил, что со временем будут выявлены новые факту зверств украинских войск в Курской области. Ранее стало известно о военных преступлениях, совершенных ими в населенном пункте Русское Поречное.

ЖЗЛ
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