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12:28, 1 февраля 2025Россия

Военкор поддержал слова Москальковой о «делившихся последним» с россиянами бойцах ВСУ

Москалькова рассказала о «делившихся последним» с курянами солдатах ВСУ
Варвара Митина (редактор)

Фото: Volodymyr Pavlov / Reuters

Вернувшиеся через Белоруссию жители оккупированной части Курской области не рассказывали о зверствах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Таким образом в своем Telegram-канале российский военкор Александр Коц поддержал уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову.

Куряне вспоминали, что украинские военные привозили им хлеб, дрова и пайки, а также вывозили в больницы и роддома, отметил Коц. Те наши беженцы, о которых говорила Москалькова, действительно существуют, это не плод ее фантазии, заключил он.

Ранее омбудсмен заявила, что жители приграничного региона рассказали ей не только об отрицательном, но и о позитивном опыте взаимодействия с бойцами ВСУ. В том числе «о том, как украинские военнослужащие приносили свою еду и делились последним».

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