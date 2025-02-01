Военкор Коц: судмедэксперты в Русском Поречном едва сдерживают слезы

Специалисты судебно-медицинской экспертизы, работающие в Русском Поречном в Курской области, едва сдерживают слезы. Об этом рассказал военкор Александр Коц, передает «КП».

По его словам, у пенсионеров обнаружены множественные переломы ребер, травмы легких и повреждения коленей. У одной из женщин также обнаружили огнестрельные ранения и следы воздействия электрического тока.

После освобождения села российскими войсками в Курск были привезены первые девять тел мирных жителей. В одном из подвалов нашли мужчину и женщину с проникающими ранениями в грудь. В другом подвале обнаружили пять тел, у которых были огнестрельные ранения в области лодыжек — три мужчины и две женщины. В третьем подвале также нашли два тела с пулевыми и гранатными ранениями.

Ранее официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко заявила, что находившиеся в селе Русское Поречное в Курской области украинские военные совершили расправы над 22 жителями. Преступления совершались с 28 сентября по 24 ноября 2024 года.