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01:19, 1 февраля 2025Россия

ВСУ угрожали жителям Русского Поречного расстрелом

РИА Новости: ВСУ угрожали жителям Русского Поречного расстрелом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Juan Moreno / Global Look Press

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) не позволяли жителям Русского Поречного выходить из дома, угрожая расстрелом, рассказали военным следователям дочь и сын одного из погибших Мария и Александр Саньковы. Об этом пишет РИА Новости.

Они сообщили, что в начале осени их отец еще был жив, им удалось с ним связаться и узнать, что ВСУ находятся в селе.

«Сказал, что они везде. Куда я не пойду, они везде. Ну как он мне сказал, чтобы он никуда не передвигался… не выходил из дома, если еще раз он выйдет, то они пристрелят», — рассказал Александр Саньков о разговоре с отцом.

Ранее стало известно, что украинские военные совершили расправы над 22 жителями Русского Поречного.

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