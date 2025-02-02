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12:33, 2 февраля 2025Россия

Мэр одного из российских городов уволилась

«АиФ»: Мэр Чебаркуля Виноградова решила уйти в отставку
Кирилл Луцюк

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

Глава Чебаркульского городского округа Светлана Виноградова решила уйти в отставку. Об этом сообщили «Аргументы и факты».

По данным издания, она уже написала заявление об уходе по собственному желанию с поста, который заняла в декабре 2020 года.

Уточняется, что теперь заявление Виноградовой на внеочередном собрании рассмотрят депутаты местного муниципалитета. Это произойдет 5 февраля. В тот же день они утвердят перечень кандидатов в конкурсную комиссию по отбору претендентов на должность градоначальника.

Ранее Верховный суд Башкортостана оставил под стражей бывшего мэра Ижевска Олега Бекмеметьева, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями.

В начале декабря минувшего года в отставку подал исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако. По его словам, это произошло из-за угроз, которые он получал со стороны военных администраций.

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