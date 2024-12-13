Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:51, 13 декабря 2024Силовые структуры

Верховный суд Башкирии отменил решение о смягчении меры пресечения бывшему мэру

Верховный суд Башкирии оставил под стражей экс-мэра Ижевска Бекмеметьева
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Верховный суд Республики Башкортостан оставил под стражей бывшего мэра Ижевска Олега Бекмеметьева, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

Рассмотрев апелляционную жалобу прокурора, суд отменил постановление Нефтекамского городского суда от 10 декабря, который смягчил экс-чиновнику меру пресечения и постановил перевести его под домашний арест. Таким образом, Бекмеметьев останется в СИЗО до 11 января.

Рассмотрение уголовного дела будет продолжено в Нефтекамском городском суде 17 января. На заседании прокурор огласит обвинительное заключение.

Бекмеметьев занял пост в 2018 году. По версии следствия, в 2021 году мэр Ижевска незаконно передал муниципальные земли в собственность строительной компании. В мае 2023 года он ушел в отставку. В июле его отправили под домашний арест за махинации. В сентябре экс-мэру ужесточили меру пресечения и перевели в СИЗО.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыты детали побега Асада из Сирии

      Появилось видео уничтожения подземного укрытия бойцов ВСУ под Курском одним ударом дрона

      Сирийские курды испугались Трампа

      Продюсер высмеял лишившегося водительских прав Сарика Андреасяна

      Стало известно о дефиците одного раствора для лекарств в России

      На Украине провели первую встречу Технологической ставки

      Россиянка обиделась на сожителя и вылила на него кипяток

      Бездомная нищенка оказалась миллионершей

      Верховный суд Башкирии отменил решение о смягчении меры пресечения бывшему мэру

      Макрона призвали уйти в отставку из-за политических взглядов нового премьера Франции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше