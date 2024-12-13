Верховный суд Башкирии отменил решение о смягчении меры пресечения бывшему мэру

Верховный суд Башкирии оставил под стражей экс-мэра Ижевска Бекмеметьева

Верховный суд Республики Башкортостан оставил под стражей бывшего мэра Ижевска Олега Бекмеметьева, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

Рассмотрев апелляционную жалобу прокурора, суд отменил постановление Нефтекамского городского суда от 10 декабря, который смягчил экс-чиновнику меру пресечения и постановил перевести его под домашний арест. Таким образом, Бекмеметьев останется в СИЗО до 11 января.

Рассмотрение уголовного дела будет продолжено в Нефтекамском городском суде 17 января. На заседании прокурор огласит обвинительное заключение.

Бекмеметьев занял пост в 2018 году. По версии следствия, в 2021 году мэр Ижевска незаконно передал муниципальные земли в собственность строительной компании. В мае 2023 года он ушел в отставку. В июле его отправили под домашний арест за махинации. В сентябре экс-мэру ужесточили меру пресечения и перевели в СИЗО.