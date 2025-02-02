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13:46, 2 февраля 2025Россия

МИД сделал заявление об ударе ВСУ по интернату в Судже

МИД России призвал к международному осуждению удара ВСУ по интернату в Судже
Андрей Шеньшаков

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Россия призывает правительства и международные структуры осудить атаку ВСУ на интернат в курской Судже. Об этом заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова. Полный текст опубликован на сайте ведомства.

По словам Захаровой, удар по Судже — очередное свидетельство бесчеловечных преступлений Киева. Она заявила, что за атаку ответственны спонсоры Украины, снабжающих ВСУ вооружением.

«Призываем правительства осудить это омерзительное преступление и дистанцироваться от киевских властей, совершающих террористические атаки. Это показывает варварскую сущность киевского режима, стремящегося уничтожить побольше русских», — говорится в заявлении Захаровой.

Минобороны России сообщало, что в украинские войска нанесли ракетный удар по школе-интернату в городе Суджа Курской области. Известно, что удары наносились в территории Сумской области Украины. В том числе, ракетами HIMARS.

Ранее стало известно, что в России заявили о последствиях для Киева после удара ВСУ по школе-интернату в Судже.

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