Рэпера P.Diddy госпитализировали из тюрьмы с болью в колене

Рэпер Шон Комбс, известный под псевдонимом P.Diddy, был превезен из тюрьмы, где он ожидает приговора, в больницу Нью-Йорка с болью в колене. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на источники.

Отмечается, что рэпера госпитализировали еще в четверг, 30 января. Музыкант был доставлен в больницу Бруклина. Его адвокат Марк Агнифило отказался дать комментарий изданию.

Ранее P.Diddy подал иск о клевете на 50 миллионов долларов к СМИ. Музыкант, которого обвиняют в многочисленных сексуальных преступлениях и торговле людьми, обвинил телеканал NewsNation в «разжигании безумия в СМИ, фабрикации нелепых обвинений и раздувании необоснованных спекуляций» вокруг его дела.

В декабре стало известно, что против Шона Комбса, помимо скандального дела о сексуальных преступлениях и торговле людьми, выдвинули обвинения в изнасиловании трое мужчин.