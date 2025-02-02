Украине предсказали прекращение военной помощи

FT: Чешские популисты могут сорвать закупку боеприпасов для Украины

Возвращение в политику бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и его популистской партии ANO может обернуться срывом международных усилий по закупке боеприпасов для Украины. Об этом сообщило издание Financial Times (FT).

По его данным, ANO, которая лидирует в опросах общественного мнения перед октябрьскими выборами, пообещала приостановить инициативу по боеприпасам. Ее руководство заявило о сомнениях в цене, которую приходится платить за эти боеприпасы, и в их качестве.

Сам Бабиш рассчитывает вскоре снова занять пост премьер-министра. Если это случится, то, как полагают чешские либералы, он отвернется от Украины и укрепит отношения с теми лидерами, которые FT называет прокремлевскими и относит к таковым венгерского премьер-министра Виктора Орбана, его словацкого коллегу Роберта Фицо, а также вероятного канцлера Австрии Герберта Кикля.

Как пишет издание, угроза оппозиции сорвать поставки боеприпасов аналогично решению врача «перекрыть пациенту подачу кислорода».

Ранее представитель ANO заявил, что после возвращения республиканца Дональда Трампа в Белый дом его новая администрация попытается переложить оказание помощи Украине на Европейский союз. Кроме того, если конфликт завершится, то Чехию может накрыть поток украинских мигрантов.