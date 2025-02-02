Умер капитан команды-чемпиона КВН из Одессы

Умер бывший капитан команды-чемпиона КВН из Одессы Валерий Хаит

Ушел из жизни бывший капитан капитан команды-чемпиона «Клуба веселых и находчивых» (КВН) из Одессы Валерий Хаит. Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщил Всемирный клуб одесситов.

Ему было 85 лет. Причина кончины не раскрывается.

Хаит возглавлял городскую команду КВН с 1966 по 1970 годы. Также он был писателем-сатириком.

Старший сын Валерия Хаита — Евгений — также играл в КВН, снимался в шоу «Джентльмен-шоу» и был сценаристом программы «Голые и смешные». Младший сын Ростислав является одним из основателей театра «Квартет И».