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16:44, 2 февраля 2025Бывший СССР

В МИД заявили об обелении союзника Гитлера в учебниках Молдавии

Захарова: В русскоязычных учебниках Молдавии обеляют союзника Гитлера Антонеску
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В русскоязычных учебниках Молдавии обеляют союзника Адольфа Гитлера. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захаровой, ее цитирует Telegram-канал ведомства.

По ее словам, авторы учебников пытаются «обелить преступления одного из самых главных союзников Гитлера Йона Антонеску». Последний был премьер-министром в Румынии в 1940-е годы. Во Второй мировой войне он находился на стороне против СССР и его союзников.

«Рассматриваем это как составную часть последовательно реализуемого режимом [президента] Майи Санду навязанного Западом гибельного курса, ведущего к глубинному расколу», — заявила Захарова.

В 2018 году, отвечая на вопрос журналиста «Кто для вас Ион Антонеску?», Санду ответила фразой: «это историческая личность, о которой можно сказать и хорошее, и плохое». После возмущения еврейской общины президент заявила, что ее слова были неверно интерпретированы. Санду назвала Антонеску военным преступником.

Ранее сообщалось, что в Молдавии в селе Ларгуца открыли памятник румынским солдатам, воевавшим за нацистов в Великую Отечественную войну. Монумент посвящен военным армии Антонеску.

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