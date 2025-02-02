В Одессе вандалы испортили мемориальные доски Врубелю и Сеченову

В Одессе вандалы облили краской мемориальные доски в память о Врубеле и Сеченове

В Одессе вандалы испортили мемориальные доски, посвященные художнику Михаилу Врубелю, физиологу Ивану Сеченову и математику Александру Ляпунову. Об этом пишет местное издание «Новости. Одесса» в Telegram-канале.

Одна из памятных досок была облита краской, на других появились надписи русофобского содержания.

Ранее в украинском городе Днепр вандалы осквернили памятник советскому летчику и дважды Герою СССР Анатолию Брандысу. На монументе написали «зрадник» (с украинского — предатель) и «оккупант», однако через какое-то время надписи заклеили скотчем.

До этого памятники советским солдатам осквернили в Вильнюсе.