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00:45, 2 февраля 2025Бывший СССР

В Одессе вандалы испортили мемориальные доски Врубелю и Сеченову

В Одессе вандалы облили краской мемориальные доски в память о Врубеле и Сеченове
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Одессе вандалы испортили мемориальные доски, посвященные художнику Михаилу Врубелю, физиологу Ивану Сеченову и математику Александру Ляпунову. Об этом пишет местное издание «Новости. Одесса» в Telegram-канале.

Одна из памятных досок была облита краской, на других появились надписи русофобского содержания.

Ранее в украинском городе Днепр вандалы осквернили памятник советскому летчику и дважды Герою СССР Анатолию Брандысу. На монументе написали «зрадник» (с украинского — предатель) и «оккупант», однако через какое-то время надписи заклеили скотчем.

До этого памятники советским солдатам осквернили в Вильнюсе.

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