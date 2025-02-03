Джулия Фокс обнажила ягодицы на «Грэмми»

Американская актриса и модель итальянского происхождения Джулия Фокс в откровенном образе пришла на музыкальную премию «Грэмми». Об этом сообщает Daily Mail.

35-летняя манекенщица появилась на церемонии в облегающем черном наряде из капрона и стрингах. При этом на красной дорожке она повернулась к камерам спиной, продемонстрировав обнаженные ягодицы.

Бывшая возлюбленная рэпера Канье Уэста надела кожаную куртку, сапоги на массивной платформе и желтые резиновые перчатки. Также она сделала макияж с черной подводкой на веках, коричневыми тенями и помадой.

Ранее сообщалось, что жена Канье Уэста Бьянка Цензори обнажилась на премии «Грэмми».