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11:35, 3 февраля 2025Путешествия

Азербайджанская авиакомпания приостановила все рейсы еще в один российский город

Авиакомпания AZAL приостановила все рейсы по маршруту Баку — Астрахань — Баку
Алина Черненко

Фото: EvrenKalinbacak / Shutterstock / Fotodom

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) приостановила все рейсы по маршруту Баку — Астрахань — Баку на неопределенный срок. Об этом сообщается в Telegram-канале азербайджанского перевозчика.

Уточняется, что такие меры были приняты «в целях обеспечения безопасности полетов». Пассажирам отмененных рейсов посоветовали писать на электронную почту авиакомпании, чтобы получить полный возврат денег или перебронировать билеты.

В конце декабря 2024 года после падения самолета AZAL под Актау Азербайджан приостановил полеты всех авиакомпаний в 10 российских городов. Ограничения распространились на рейсы в Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Саратов, Нижний Новгород, Владикавказ, Грозный и Махачкалу.

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