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08:46, 3 февраля 2025Россия

Беспилотник ВСУ ударил по машине с людьми в российском регионе

Врио курского губернатора Хинштейн: Беспилотник ударил по машине с людьми
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Reuters

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по машине с мирными жителями в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора приграничного российского региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Беспилотник атаковал автомобиль с людьми вечером в воскресенье, 2 февраля. Машина подверглась удару между селами Гирьи и Озерки в Беловском районе Курской области, внутри нее находились два человека.

«Один из них, житель Суджанского района 1986 года рождения, получил осколочные ранения средней тяжести и закрытую ЧМТ. Второй пассажир — не пострадал», — написал Хинштейн.

По его словам, пострадавшего госпитализировали, он находится под постоянным наблюдением врачей. Угрозы жизни мужчины нет.

2 февраля похожая ситуация произошла в Белгородской области. Там россиянка находилась в автомобиле, когда ВСУ совершили атаку на приграничный регион, она не выжила.

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