Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:23, 3 февраля 2025Россия

Беспилотники ВСУ ударили по российскому городу

Глава Белгородской области Гладков: ВСУ атаковали Шебекино
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили по городу Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

После удара дрона по одному из частных домов там начался пожар. Он также показал снимки, вероятно, сделанные на месте удара, — на них видно двухэтажный дом с двускатной крышей, над которым поднимается облако желтого дыма.

Также была повреждена придомовая территория и легковой автомобиль, отметил Гладков. На месте работают сотрудники оперативных служб.

3 февраля Минобороны России сообщило о попытке ВСУ нанесли массированный удар по Ростовской области. Всего в небе над регионом было сбито 70 беспилотников.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Раненный при взрыве в ЖК «Алые Паруса» основатель батальона «Арбат» умер в реанимации

      Россиянам назвали правила отдыха на диване

      Политолог назвал цель подрыва основателя батальона «Арбат» в московском ЖК

      Генерал ФСБ высказался о поиске исполнителей убийства основателя батальона «Арбат»

      Власти Эстонии призвали запастись настольными играми

      Глава МИД Польши призвал США к достижению мира через силу

      МИД Финляндии опубликовал инструкции для желающих воевать за ВСУ граждан

      На Западе указали на бесполезность новых пакетов помощи Украине

      Супруга Василия Ливанова пожаловалась на ложь о ее муже

      Беспилотники ВСУ ударили по российскому городу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше