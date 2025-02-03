Беспилотники ВСУ ударили по российскому городу

Глава Белгородской области Гладков: ВСУ атаковали Шебекино

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили по городу Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

После удара дрона по одному из частных домов там начался пожар. Он также показал снимки, вероятно, сделанные на месте удара, — на них видно двухэтажный дом с двускатной крышей, над которым поднимается облако желтого дыма.

Также была повреждена придомовая территория и легковой автомобиль, отметил Гладков. На месте работают сотрудники оперативных служб.

3 февраля Минобороны России сообщило о попытке ВСУ нанесли массированный удар по Ростовской области. Всего в небе над регионом было сбито 70 беспилотников.