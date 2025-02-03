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17:50, 3 февраля 2025Россия

Боец СВО записал видео с автоматом в руках и заявил о беспределе

Участник СВО записал видео с автоматом в руках, он пожаловался на приставов
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Русская Община ZOV»

Участник специальной военной операции из Оренбургской области записал видеоролик, в котором заявил о «правовом беспределе». Видео опубликовал Telegram-канал «Русская Община ZOV».

На кадрах немолодой мужчина с автоматом в руках представляется и сообщает, что находится в зоне боевых действий с лета 2023 года. Он попросил помощи из-за судебных приставов, применивших в отношении него сразу несколько мер принудительного взыскания.

По словам солдата, из-за приставов его лишили личного автомобиля, который был выставлен на торги. Кроме того, на единственное жилье бойца был наложен арест, а 70 % его зарплаты списывается в пользу взыскателя.

Военнослужащий утверждает, что все долги им были выплачены.

Ранее другого бойца СВО, ушедшего на фронт из Башкирии, приставы лишили двух третей зарплаты. Оказалось, что военнослужащий имел долг по алиментам. В Федеральной службе судебных приставов пояснили, что считают свои действия правомерными, поскольку мораторий на взыскание долгов с бойцов не распространяется на алиментные обязательства.

ЖЗЛ
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