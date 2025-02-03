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17:06, 3 февраля 2025Экономика

Богатые россияне бросились скупать московскую недвижимость вместо зарубежной

NF Group: Спрос богатых россиян на жилье в Москве за год вырос на 40 процентов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Состоятельные россияне переключились с зарубежной недвижимости на московскую и стали чаще приобретать последнюю на фоне санкций. Об этом пишет Bloomberg.

По словам опрошенных агентством экспертов, гражданам РФ становится сложнее инвестировать в зарубежную недвижимость из-за действующих ограничений, включая проблемы с банковской оплатой, и на этом фоне спрос на московские квартиры вырос. Часть таких покупателей, уточняет Bloomberg, останавливает выбор на столичной недвижимости в качестве хеджирования от возросшей в стране инфляции.

В агентстве отметили, что приток наличных помогает Москве противостоять спаду, который наблюдается на рынках жилья Лондона, Гонконга и других. По информации NF Group, продажи элитных квартир стоимостью от 1,95 миллиона рублей за квадратных метр по итогам 2024 года увеличились на 40 процентов, а цены на них — на 21 процент. В результате недвижимость в Москве попала в ту же ценовую категорию, что и в Париже с Лондоном.

Что касается типичного портрета покупателя дорогого жилья в российской столице, то чаще всего это владельцы крупных промышленных компаний или топ-менеджеры в возрасте от 40 до 50 лет. Кроме них также встречаются представители IT-сферы, шоу-бизнеса и спорта.

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