Кошка устроила потоп в квартире хозяйки

MSNews: На Тайване кошка устроила потоп в квартире, пока хозяйка спала

На Тайване кошка по кличке Момо устроила потоп в квартире, пока хозяйка спала. Об этом сообщает издание MSNews.

По словам собственницы, питомица открыла лапой кран, после чего вода распространилась по жилью. На видео, которыми поделилась женщина, видно, что жидкость полностью покрыла пол.

«Это не вода, это мои слезы», — заявила хозяйка квартиры. Она также показала кошку, которой удалось спрятаться в безопасном сухом месте. Женщина отметила, что после питомица вела себя особенно ласково и заснула на ее коленях.

Ранее сообщалось, что жилой дом в российском городе Энгельсе оказался под угрозой обрушения из-за коммунальной аварии. Подвал здания оказался затоплен кипятком.