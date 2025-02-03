В российском городе девятиэтажка оказалась под угрозой обрушения из-за потопа

В Энгельсе жилая девятиэтажка оказалась под угрозой обрушения из-за потопа

В Энгельсе жильцы девятиэтажного дома рискуют оказаться под его руинами из-за коммунального потопа. Об этом сообщает агентство «Регион 64».

Проблемный дом располагается на улице Космонавтов. Подвал дома затоплен кипятком, помимо этого, под домом подтекает труба канализации. В итоге по всей девятиэтажке стоит марево и разносится запах нечистот. «Парит на весь подъезд! Все сырое, вся краска отваливается, все отсырело!» — жалуются собственники. Батареи в девятиэтажке остыли.

Коммунальная авария поставила под угрозу целостность всего здания. По словам квартировладельцев, конструкции настолько быстро сыреют, что дому грозит обрушение. «Мы провалимся в подвал скоро всем домом! (...) Крышка уже в подвал провалилась!» — сетуют они. В ответ на обращения рабочие управляющей компании лишь починили трубы «картонкой».

Ранее аналогичная ситуация произошла в другом российском городе, Челябинске. Подвал местной многоэтажки больше недели заливает кипятком и потоками из канализации, следом прорвало трубы отопления. Аварийные службы по вызову не приезжают, поэтому чистить колодцы жильцам остается самим.