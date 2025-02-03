Дочь актера Уилла Смита пришла на «Грэмми» без штанов

Дочь голливудского актера Уилла Смита Уиллоу Смит без штанов появилась на музыкальной премии «Грэмми». Кадры приводит Daily Mail.

24-летняя актриса и певица пришла на мероприятие в черном нижнем белье, украшенном вышивкой и стразами. Данный комплект включал в себя бюстгальтер с косточками и трусы с завышенной талией.

В то же время знаменитость дополнила образ плащом в тон и туфлями на массивной платформе и каблуках. Также она украсила пальцы золотистыми кольцами и продемонстрировала пирсинг на лице и грилзы (накладки) на зубах.

В сентябре 2024 года Уиллоу Смит снялась топлес для британского журнала Dazed.

