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11:19, 3 февраля 2025Ценности

Дочь актера Уилла Смита пришла на «Грэмми» без штанов

Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Дочь голливудского актера Уилла Смита Уиллоу Смит без штанов появилась на музыкальной премии «Грэмми». Кадры приводит Daily Mail.

24-летняя актриса и певица пришла на мероприятие в черном нижнем белье, украшенном вышивкой и стразами. Данный комплект включал в себя бюстгальтер с косточками и трусы с завышенной талией.

В то же время знаменитость дополнила образ плащом в тон и туфлями на массивной платформе и каблуках. Также она украсила пальцы золотистыми кольцами и продемонстрировала пирсинг на лице и грилзы (накладки) на зубах.

В сентябре 2024 года Уиллоу Смит снялась топлес для британского журнала Dazed.

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