Доктор Мясников назвал неожиданную опасность диет

Врач Мясников заявил, что строгие диеты приводят к старению кожи

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» неожиданную опасность диет. Выпуск с предостережением специалиста доступен на платформе «Смотрим».

По словам доктора, строгие ограничения в питании приводят к старению кожи. «Это такой удар по организму и по коже. Почему? А там сразу по-другому начинает вырабатываться инсулин в ответ на изменение в поступлении пищи после тяжелой диеты. Там идет огромная гормональная перестройка», — объяснил Мясников.

Он также напомнил, что диеты могут приводить к нарушению менструального цикла и проблемам с зачатием ребенка.

Ранее Мясников предупредил россиян об опасности белковой диеты. По его словам, такой тип питания вреден для людей с хронической почечной недостаточностью. Доктор уточнил, что им обычно назначают диеты с ограничением потребления белка.