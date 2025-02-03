Доску с именами бойцов СВО установили прямо в российском храме

В Торжке в храме установили мемориальную доску с именами бойцов СВО

В храме города Торжка Тверской области увековечили память участников специальной военной операции (СВО). Об этом говорится в репортаже городской телекомпании Matrix, размещенном в «VK Видео».

На кадрах видно мраморные таблицы с именами 30 горожан — они закреплены на стене рядом с алтарем.

Проводивший службу священник заявил, что внесенные в список бойцы исполнили одну из заповедей, «положив жизнь своя за други своя».

Ранее жители Забайкальского края выстроились в 40-километровую очередь, чтобы проститься с бойцом СВО, который пожертвовал собой ради спасения 150 сослуживцев. Описанный эпизод произошел в самом начале спецоперации — в марте 2022 года.