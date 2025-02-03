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21:50, 3 февраля 2025Ценности

Экс-возлюбленная Леонардо Ди Каприо показала видео с переодеванием в нижнее белье

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Бар Рафаэли

Бар Рафаэли. Фото: @barrefaeli

Израильская модель, признанная в 2012 году мужским журналом Maxim самой сексуальной женщиной, Бар Рафаэли поделилась откровенным видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Экс-возлюбленная американского актера Леонардо Ди Каприо показала на камеру несколько комплектов нижнего белья. Так, в начале ролика 39-летняя манекенщица продемонстрировала фигуру в черном бюстгальтере и трусах, оформленных кружевами. После этого она примерила голубые и розовые прозрачные комплекты.

Затем знаменитость надела корсетный бюстгальтер и трусы с высокой посадкой, а затем переоделась в кружевное черное боди. В конце ролика она приспустила верх изделия и надела бра красного цвета.

Ранее сообщалось, что датская супермодель и фотограф Хелена Кристенсен похвасталась фигурой в откровенном купальнике на пляжном фото.

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