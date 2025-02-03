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16:08, 3 февраля 2025Мир

Во Франции призвали перестать оказывать помощь Украине после слов Зеленского

Филиппо: Больше ни одного евро и оружия для Украины после слов Зеленского
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Необходимо перестать оказывать финансовую и военную помощь Украине. К этому призвал французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети Х.

Уточняется, что таким образом политик отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о помощи США. «Больше ни одного евро, ни одной единицы оружия для Украины, только мир: скорее», — написал он.

По его словам, конфликт на Украине является схемой хищения средств. Он также задался вопросом, когда начнется масштабное расследование по этому поводу.

Ранее украинский лидер опроверг данные о сумме выделенных Украине властями США средств. Зеленский подчеркнул, что «не знает, где все эти деньги», а Киев получил от Вашингтона только 75 миллиардов долларов.

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