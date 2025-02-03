Глава дипломатии ЕС оценила возможность сокращение помощи Украине

Глава дипломатии ЕС Каллас отказалась даже обсуждать сокращение помощи Украине

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас отказалась даже обсуждать сокращение помощи Украине. Возможное уменьшение поддержки Киева глава дипломатии объединения оценила на конференции европейских дипломатов в Брюсселе, сообщает РИА Новости.

«Мы не должны обсуждать уменьшение помощи, когда мы должны, наоборот, делать больше. Если будет желание, найдется и путь», — сказала она.

Ранее Каллас заявила, что ЕС уже предоставил Украине помощь на 134 миллиарда евро, включая почти 50 миллиардов евро военной помощи. Она подчеркнула, что Украина должна быть главным приоритетом объединения.