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13:53, 3 февраля 2025Мир

Глава дипломатии ЕС оценила возможность сокращение помощи Украине

Глава дипломатии ЕС Каллас отказалась даже обсуждать сокращение помощи Украине
Семен Александров (редактор)

Фото: Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto / Reuters

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас отказалась даже обсуждать сокращение помощи Украине. Возможное уменьшение поддержки Киева глава дипломатии объединения оценила на конференции европейских дипломатов в Брюсселе, сообщает РИА Новости.

«Мы не должны обсуждать уменьшение помощи, когда мы должны, наоборот, делать больше. Если будет желание, найдется и путь», — сказала она.

Ранее Каллас заявила, что ЕС уже предоставил Украине помощь на 134 миллиарда евро, включая почти 50 миллиардов евро военной помощи. Она подчеркнула, что Украина должна быть главным приоритетом объединения.

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