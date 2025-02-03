Истекающий кровью после атаки кенгуру мужчина выжил благодаря соседу

В Австралии мужчина спас соседа после нападения кенгуру

В Австралии мужчина чудом выжил после нападения кенгуру. Об этом пишет The Guardian.

Житель штата Квинсленд столкнулся с парой кенгуру, когда направлялся к своей машине. Самка сразу убежала, а крупный самец ростом около двух метров и весом порядка ста килограммов бросился на него. Атака могла стать фатальной, если бы не вмешался сосед. Он смог испугать и отогнать зверя.

В результате нападения пострадавший получил многочисленные раны грудной клетки и рук. Истекающего кровью мужчину вовремя доставили в больницу, что спасло ему жизнь.

Агрессия кенгуру не была спровоцирована поведением австралийца. Вероятнее всего, такое поведение животного связано с брачным сезоном. Хотя кенгуру редко считают опасными животными, по данным World Animal, они обладают такой же силой укуса, как медведь гризли.

Ранее в Индии носорог напал на мужчину, гулявшего по национальному парку. Местные жители доставили пострадавшего в больницу, но медики не смогли ему помочь.

