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20:20, 3 февраля 2025Из жизни

Истекающий кровью после атаки кенгуру мужчина выжил благодаря соседу

В Австралии мужчина спас соседа после нападения кенгуру
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: James Wainscoat / Unsplash

В Австралии мужчина чудом выжил после нападения кенгуру. Об этом пишет The Guardian.

Житель штата Квинсленд столкнулся с парой кенгуру, когда направлялся к своей машине. Самка сразу убежала, а крупный самец ростом около двух метров и весом порядка ста килограммов бросился на него. Атака могла стать фатальной, если бы не вмешался сосед. Он смог испугать и отогнать зверя.

В результате нападения пострадавший получил многочисленные раны грудной клетки и рук. Истекающего кровью мужчину вовремя доставили в больницу, что спасло ему жизнь.

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Агрессия кенгуру не была спровоцирована поведением австралийца. Вероятнее всего, такое поведение животного связано с брачным сезоном. Хотя кенгуру редко считают опасными животными, по данным World Animal, они обладают такой же силой укуса, как медведь гризли.

Ранее в Индии носорог напал на мужчину, гулявшего по национальному парку. Местные жители доставили пострадавшего в больницу, но медики не смогли ему помочь.

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