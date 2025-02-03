Россиянам рассказали о главных изменениях в ПДД в 2025 году

Юрист Тарновский: В 2025 году главные изменения в ПДД коснулись штрафов

В 2025 году главные изменения в правилах дорожного движения (ПДД) коснулись сумм и сроков уплаты штрафов, сообщил юрист, член Ассоциации Юристов России Никита Тарновский. Об основных новшествах он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Штрафы подняли на 50 процентов, и, самое главное, теперь нет скидки в половину стоимости штрафа за его быструю оплату. Теперь это 25 процентов, но зато дали дополнительное время — 30 дней вместо 20», — поделился эксперт.

Важным дополнением, о котором давно просили как обычные граждане, так и союзы автолюбителей, он назвал ставшую возможной регистрацию без полисов ОСАГО. Также, по его словам, теперь можно снимать авто с учета сразу после продажи без какого-то ожидания.

Продали — направили документ через "Госуслуги" и все, вы свободны Никита Тарновский юрист

«Водительские права также теперь можно предъявить в электронном виде через сервис "Госуслуги Авто". Не забыл законодатель и про любителей разрешенной псевдотонировки (сетки, съемные шторки и тому подобное) — все это было запрещено с 2021 года, но теперь на это будут обращать внимание. Из интересных новшеств — ремни безопасности должны быть исправны. На них не должно быть надрезов, они должны полноценно вытягиваться и фиксироваться», — перечислил юрист.

С 1 января в России вступил в силу ряд изменений для автовладельцев и водителей. Так, произошло плановое повышение утилизационного сбора, взимаемого при ввозе импортных автомобилей, были повышены акцизы на топливо и моторные масла, а также изменились штрафы за нарушения ПДД.

