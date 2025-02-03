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15:44, 3 февраля 2025Забота о себе

Криминалист перечислил способы вычислить маньяка на сайте знакомств

Криминалист Игнатов: Маньяков отличает колючий взгляд
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Isai Ramos / Unsplash

Криминалист Михаил Игнатов рассказал, как отличить потенциального маньяка в толпе и на сайтах знакомств. В беседе с изданием «Страсти» он указал, что маньяков может отличать «колючий» взгляд.

По словам криминалиста, маньяки могут прикидываться кем угодно: говорить комплименты, «задурманить» голову. Однако женщину должно насторожить, если мужчина настаивает на встрече: даже если согласие на свидание будет получено, следует провести его в людном месте, где окружающие люди могут прийти на помощь.

«Я бы также советовал посмотреть на его взгляд: у маньяков колючий, неприятный взгляд. Они смотрят исподлобья и не умеют прятать свой взгляд», — рассказал эксперт.

Игнатов посоветовал знакомиться на работе или с теми людьми, о которых есть какая-то информация. «Не лишним будет изучить человека, попросить показать паспортные данные, постараться навести справки. Это называется не надо дергать смерть за усы», — поделился эксперт.

Криминалист убежден, что проблемы маньяков родом из детства, когда ребенок, в частности, мог видеть, как отец бьет мать. Впоследствии они транслируют эту жестокость на окружающих. По мнению Игнатова, после колонии таких преступников нельзя возвращать в общество, так как они не встанут на путь исправления.

Ранее эксперты рассказали, как распознать психопата.

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